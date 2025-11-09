Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов получил красную карточку в матче с «Локомотивом»

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

Главный тренер гостей Ильдар Ахметзянов получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время. Для наставника «Оренбурга» это первое удаление в чемпионате России.

Напомним, Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября, покинув «КАМАЗ», выступающий в Первой лиге. После 15 матчей чемпионата России команда из одноимённого города заработала 11 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

