Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов получил красную карточку в матче с «Локомотивом»

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Главный тренер гостей Ильдар Ахметзянов получил красную карточку в добавленное ко второму тайму время. Для наставника «Оренбурга» это первое удаление в чемпионате России.

Напомним, Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября, покинув «КАМАЗ», выступающий в Первой лиге. После 15 матчей чемпионата России команда из одноимённого города заработала 11 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.