Защитник «Локомотива» Ньямси: люди меня узнают, но не так часто

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, узнают ли его на улице болельщики. Футболист выступает за красно-зелёных с февраля 2024 года.

— В «Локомотиве» вы уже полтора года. Вас стали чаще узнавать на улице?
— Да, люди меня узнают, но не так часто. Если иду, например, в магазин, там меня могут увидеть болельщики «Локомотива». Могут сказать «удачи» и «только «Локо» — только победа!» Здорово, на самом деле, мне нравится.

— Что самое необычное спрашивали или просили сделать болельщики?
— Странных болельщиков не встречал, — сказал Ньямси в интервью для клубной пресс-службы.

Трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.

