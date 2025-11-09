«Ни в одной стране мира такого не знаю, только здесь». Станкович — перед игрой с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об отмене дисквалификации нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе перед матчем команд в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку форварда, которая была показана ему 2 ноября в матче 14‑го тура с «Балтикой» (0:2).

— Сегодня практически такой же состав, как и в матче Фонбет Кубка России. С чем это связано?

— Команда провела хороший матч с «Локомотивом», одержала уверенную победу, поэтому решили, что сегодня будут играть те же ребята. В принципе, у ребят было два дня для восстановления, поэтому не думаю, что с этим могут быть проблемы.

— Чего ждёте от соперника?

— После смены тренера «Ахмат» обрёл баланс, нашёл свою игру, играет организованно, практически любому сопернику доставляет трудности, особенно дома. В последней игре у них не получилось, но там достаточно рано произошло удаление, которое потом отменили. Честно говоря, ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое происходит только здесь. Я счастлив за игрока, что он может сыграть, потому что понимаю его чувства. Если он был несправедливо удалён и карточка была отменена, то это здорово. Но это означает, что ошиблись шесть человек, которые обслуживали игру, плюс ещё VAR. Эта ошибка была признана. Это открывает очень много других вопросов, но не мне на эту тему рассуждать. Я же концентрируюсь на футболе и игре своей команды, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».