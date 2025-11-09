Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, состоялись четыре матча в рамках 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 9 ноября:

«СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:2;

«Енисей» – «Черноморец» – 1:0;

«Торпедо» – «Сокол» – 1:1;

«Ротор» – «Шинник» – 3:0.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 39 очков после 18 матчей. Второе место занимает воронежский «Факел», у которого 36 очков. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 31. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.