Главная Футбол Новости

Атлетик Б — Овьедо, результат матча 9 ноября 2025, счет 1:0, 12-й тур Примеры 2025/2026

«Атлетик» Бильбао обыграл «Овьедо» в 12-м туре Ла Лиги благодаря голу Нико Уильямса
Комментарии

Завершился матч 12-го тура чемпионата Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Овьедо». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Уильямс – 25'    

Единственный гол в матче забил Нико Уильямс. Испанский нападающий отличился в первом тайме на 25-й минуте.

Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Овьедо» с восемью очками занимает последнюю, 20-ю строчку. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал». Команда Хаби Алонсо набрала 30 очков в 11 встречах.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
