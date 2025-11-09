«Атлетик» Бильбао обыграл «Овьедо» в 12-м туре Ла Лиги благодаря голу Нико Уильямса

Завершился матч 12-го тура чемпионата Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Овьедо». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Нико Уильямс. Испанский нападающий отличился в первом тайме на 25-й минуте.

Благодаря этой победе «Атлетик» набрал 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Овьедо» с восемью очками занимает последнюю, 20-ю строчку. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал». Команда Хаби Алонсо набрала 30 очков в 11 встречах.