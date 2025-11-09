«Ротор» разгромил «Шинник» в 18-м туре Первой лиги

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались волгоградский «Ротор» и ярославский «Шинник». Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил защитник «Ротора» Андрей Семёнов во втором тайме на 52-й минуте. На 78-й минуте полузащитник волгоградцев Илья Сафронов реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. В конце встречи на 83-й минуте защитник хозяев Глеб Шильников довёл счёт до разгромного — 3:0.

«Ротор» занимает пятое место в Первой лиге с 29 очками после 18 проведённых матчей. «Шинник» располагается на 10-м месте в турнирной таблице, у команды 22 набранных очка. Лидирует в чемпионате екатеринбургский «Урал», в активе клуба 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (36 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).