Защитник «Локомотива» Ньямси: в клубе есть семейный вайб, чувствую это

Защитник «Локомотива» Ньямси: в клубе есть семейный вайб, чувствую это
Комментарии

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высоко отозвался об атмосфере в клубе. Футболист выступает за красно-зелёных с февраля 2024 года.

— Исторически «Локомотив» — клуб-семья. Вы чувствуете это по себе?
— Да, есть такой семейный вайб, он присутствует. Чувствую это.

— Вас тепло приняли и полюбили наши болельщики. Скажите им пару фраз.
— Я их тоже очень люблю! Спасибо за поддержку. Очень приятно видеть их на трибунах. На каждом выезде мы слышим, как они для нас поют. Благодаря им очень быстро адаптировался и чувствую себя здесь очень комфортно. Спасибо! — сказал Ньямси в интервью для клубной пресс-службы.

Трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года.

