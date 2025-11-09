Скидки
Главная Футбол Новости

Торпедо М — Сокол, результат матча 9 ноября 2025, счёт 1:1, 18-й тур Первой лиги — 2025/2026

«Торпедо» упустило победу над «Соколом» в 18-м туре Первой лиги из-за гола на 87-й минуте
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Торпедо» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Итоговый счёт — 1:1.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Сокол
Саратов
1:0 Чупаёв – 69'     1:1 Бахарев – 87'    

Счёт в матче был открыт на 69-й минуте: забитым мячом отметился вышедший на замену форвард «Торпедо» Александр Чупаёв. На 87-й минуте счёт сравнял нападающий «Сокола» Глеб Бахарев.

Ничья позволила москвичам довести количество набранных в сезоне очков до 15. Столичный клуб занимает 17-е место в турнирной таблице. «Сокол» располагается на 16-й строчке. В активе команды также 15 очков.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
