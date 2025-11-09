Константин Генич подколол Станковича в эфире матча «Локомотив» — «Оренбург»

Футбольный комментатор Константин Генич подколол главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в концовке трансляции матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0), сделав отсылку на сербского специалиста.

«Я, честно признаться, очень устал и очень хочу к жене и дочке», — сказал Генич, прощаясь со зрителями трансляции после финального свистка.

После победы «Спартака» над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России Деян Станкович высказался о негативе вокруг красно-белых и заявил, что устал от всего происходящего и хочет домой к жене и дочке.