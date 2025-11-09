Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич подколол Станковича в эфире матча «Локомотив» — «Оренбург»

Константин Генич подколол Станковича в эфире матча «Локомотив» — «Оренбург»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич подколол главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в концовке трансляции матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0), сделав отсылку на сербского специалиста.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Я, честно признаться, очень устал и очень хочу к жене и дочке», — сказал Генич, прощаясь со зрителями трансляции после финального свистка.

После победы «Спартака» над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России Деян Станкович высказался о негативе вокруг красно-белых и заявил, что устал от всего происходящего и хочет домой к жене и дочке.

Материалы по теме
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Эксклюзив
«Станковича надо оставить до зимы». Взгляд Шавло на проблемы «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android