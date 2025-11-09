Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: у «Ливерпуля» мало слабых мест

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: у «Ливерпуля» мало слабых мест
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 9 ноября.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'    

«Думаю, что «Ливерпуль» — по-настоящему крепкая команда, они чемпионы Англии, это невероятный коллектив, у них очень много замечательных футболистов. Не могу сказать, что в ней много слабых мест. У них были непростые моменты, однако «Ливерпуль» — это очень качественная и хорошо укомплектованная команда, что делает их одними из фаворитов на победу в АПЛ.

Они чемпионы, играют с золотой нашивкой на рукаве, это будет непростая игра. Летом они потратили много денег, поэтому что тут ещё можно добавить? У них мало слабых мест», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
«МЮ» и «Тоттенхэм» выдали шикарную концовку! Игра перевернулась несколько раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android