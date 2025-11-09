Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: у «Ливерпуля» мало слабых мест

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 9 ноября.

«Думаю, что «Ливерпуль» — по-настоящему крепкая команда, они чемпионы Англии, это невероятный коллектив, у них очень много замечательных футболистов. Не могу сказать, что в ней много слабых мест. У них были непростые моменты, однако «Ливерпуль» — это очень качественная и хорошо укомплектованная команда, что делает их одними из фаворитов на победу в АПЛ.

Они чемпионы, играют с золотой нашивкой на рукаве, это будет непростая игра. Летом они потратили много денег, поэтому что тут ещё можно добавить? У них мало слабых мест», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».