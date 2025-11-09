Митрюшкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники минимально обыграли «Оренбург» со счётом 1:0.

«Победа достаточно тяжёлая. Понимали, что будет нелегко. Молодцы, что выиграли. Не думали ни о какой серии. Просто понимали, что в этой игре обязательно должны при домашних трибунах набирать очки.

«Оренбург» неплохо играл, были подходы. Показалось, что моменты были, могли забивать. Во втором тайме дожали. После перерыва ничего не поменялось. Также давили. Понятно, что тяжело обороняться весь матч. «Оренбург» достаточно агрессивно атаковал и выбегал в контратаки. Просто искали и нашли свои моменты, забили. Могли и больше», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.