Игрок «Локомотива» Бакаев: в матче с «Оренбургом» надо было проявить характер

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники минимально обыграли «Оренбург» со счётом 1:0.

«Игра была очень тяжёлой. «Оренбург» — хорошая и крепкая команда. В обороне дисциплинированно играют, в атаке есть ребята, которые могут создать угрозу. Надо было проявить характер, что мы и сделали. Мы не теряли фокус, знали, что во втором тайме появится больше зон. Да, пенальти, но могли забить ещё. Вы сами всё видели. Немного не повезло. Будем работать. Самое главное, что [взяли] три очка», — передает слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.