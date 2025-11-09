Скидки
Главная Футбол Новости

Митрюшкин: «Локомотиву» не хватало Батракова в матче с «Оренбургом»

Митрюшкин: «Локомотиву» не хватало Батракова в матче с «Оренбургом»
Комментарии

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался об отсутствии на поле полузащитника Алексея Батракова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Надо отдать должное ребятам, которые сегодня играли. Они молодцы, выиграли. Лёши не хватало. Но ничего — такое бывает. Карточки бывают. Команда перестроилась и выиграла. Ребята, которые вышли, подстраховали. Появился шанс, и мы справились», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Батраков пропустил игру с «Оренбургом» из-за дисквалификации: в предыдущем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:2) игрок получил свою четвёртую жёлтую карточку в сезоне.

