Митрюшкин: «Локомотиву» не хватало Батракова в матче с «Оренбургом»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался об отсутствии на поле полузащитника Алексея Батракова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

«Надо отдать должное ребятам, которые сегодня играли. Они молодцы, выиграли. Лёши не хватало. Но ничего — такое бывает. Карточки бывают. Команда перестроилась и выиграла. Ребята, которые вышли, подстраховали. Появился шанс, и мы справились», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Батраков пропустил игру с «Оренбургом» из-за дисквалификации: в предыдущем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:2) игрок получил свою четвёртую жёлтую карточку в сезоне.