Игрок «Оренбурга» Ведерников назвал незаслуженным поражение в матче с «Локомотивом»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Комментарий будет один: незаслуженное поражение. Почему? Потому что в первом тайме мы переиграли «Локомотив». А во втором тайме играли на равных. И просто этот глупый пенальти… Вот и результат.

Вы же всё видели. С аута получили пенальти. Как это возможно? Какой комментарий вы хотите от меня? С аута получили пенальти и пропустили. Не глупый ли это гол?

В первом тайме практически ничего не позволили сопернику за счёт командной игры и хорошей обороны. Но мы и в атаке создали прилично моментов. Об этом тоже нужно говорить, а не только про оборону», — передаёт слова Ведерникова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.