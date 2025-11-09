Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Оренбурга» Ведерников назвал незаслуженным поражение в матче с «Локомотивом»

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Комментарий будет один: незаслуженное поражение. Почему? Потому что в первом тайме мы переиграли «Локомотив». А во втором тайме играли на равных. И просто этот глупый пенальти… Вот и результат.

Вы же всё видели. С аута получили пенальти. Как это возможно? Какой комментарий вы хотите от меня? С аута получили пенальти и пропустили. Не глупый ли это гол?

В первом тайме практически ничего не позволили сопернику за счёт командной игры и хорошей обороны. Но мы и в атаке создали прилично моментов. Об этом тоже нужно говорить, а не только про оборону», — передаёт слова Ведерникова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Комментарии
Новости. Футбол
