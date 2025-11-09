Бакаев: чтобы «Локо» боролся за высокие места, нам надо было побеждать «Оренбург»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники минимально обыграли «Оренбург» со счётом 1:0, рассказал о значимости этого результата.

«Да, сегодня важно было отреагировать на первое поражение в чемпионате. Это сидело в голове. Чтобы бороться за высокие места, нам надо было побеждать. Было всё равно на всё — лишь бы выиграть», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, в минувшем туре «Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:2.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.