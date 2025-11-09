Квеквескири: обидное поражение от «Локомотива» — они нас не переигрывали

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири прокомментировал результат встречи 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда минимально уступила столичному «Локомотиву» со счётом 0:1.

«Конечно, обидное поражение. Считаю, что «Локомотив» нас не переигрывал и не переиграл по игре. Мы допустили глупый гол с аута. Ненужный гол. Было такое время в матче, где команды уже чуть-чуть поднаелись, а игра была до гола.

Потом уже пошёл более открытый футбол. Шла игра, кто забьёт второй гол. Считаю, что у нас были эпизоды, которые надо было реализовывать. В первом тайме были подходы, где нужно было выжимать максимум», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.