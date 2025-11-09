Бакаев: Батраков — определяющий игрок для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался об отсутствии на поле Алексея Батракова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

«Понятно, что Батраков отыграл все игры. Уже мы сыграны с ним, понимаем, как взаимодействовать. Надо было немного перестроиться, что у нас получилось. В первом тайме из-за этого было немного тяжело, однако привыкли. За счёт характера и дисциплины получилось переломить. Каждый играл на своей позиции.

Все футболисты у нас способны играть. Понятно, что Батраков — определяющий игрок для нас. Но получилось сыграть без него. Каждый игрок способен. Просто игра складывалась тяжело. Надеюсь, что Алексей больше не пропустит и будет помогать», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Батраков пропустил игру с «Оренбургом» из-за дисквалификации: в предыдущем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:2) игрок получил свою четвёртую жёлтую карточку в сезоне.