Бакаев: Батраков — определяющий игрок для «Локомотива»

Бакаев: Батраков — определяющий игрок для «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался об отсутствии на поле Алексея Батракова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Понятно, что Батраков отыграл все игры. Уже мы сыграны с ним, понимаем, как взаимодействовать. Надо было немного перестроиться, что у нас получилось. В первом тайме из-за этого было немного тяжело, однако привыкли. За счёт характера и дисциплины получилось переломить. Каждый играл на своей позиции.

Все футболисты у нас способны играть. Понятно, что Батраков — определяющий игрок для нас. Но получилось сыграть без него. Каждый игрок способен. Просто игра складывалась тяжело. Надеюсь, что Алексей больше не пропустит и будет помогать», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Батраков пропустил игру с «Оренбургом» из-за дисквалификации: в предыдущем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:2) игрок получил свою четвёртую жёлтую карточку в сезоне.

