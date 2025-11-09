Ираклий Квеквескири: Батракову удачи! Чтобы рос и шёл к своей цели

Опорник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири обратился к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову после матча между командами в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники одержали победу с минимальной разницей в счёте — 1:0.

«Мы не первый день работаем с тренерским штабом. Уже четвёртую неделю. Ничего нового не было. Что касается Батракова и «Локомотива», то думаю, всем очевидно и понятно, что парень прогрессирует и растёт. Дай бог ему удачи, чтобы он дальше прогрессировал, рос и шёл к своей цели», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Батраков является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ с 10 забитыми мячами. Ранее сообщалось, что интерес к россиянину проявляет «Монако», однако в «Локомотиве» опровергли данную информацию.