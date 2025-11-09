Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ираклий Квеквескири: Батракову удачи! Чтобы рос и шёл к своей цели

Ираклий Квеквескири: Батракову удачи! Чтобы рос и шёл к своей цели
Аудио-версия:
Комментарии

Опорник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири обратился к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову после матча между командами в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники одержали победу с минимальной разницей в счёте — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Мы не первый день работаем с тренерским штабом. Уже четвёртую неделю. Ничего нового не было. Что касается Батракова и «Локомотива», то думаю, всем очевидно и понятно, что парень прогрессирует и растёт. Дай бог ему удачи, чтобы он дальше прогрессировал, рос и шёл к своей цели», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Батраков является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ с 10 забитыми мячами. Ранее сообщалось, что интерес к россиянину проявляет «Монако», однако в «Локомотиве» опровергли данную информацию.

Материалы по теме
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android