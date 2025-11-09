Игрок «Локомотива» Комличенко: Батракова не хватало с «Оренбургом», он один из лидеров

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился эмоциями после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники минимально обыграли «Оренбург» со счётом 1:0, отметив отсутствие на поле полузащитника Алексея Батракова.

«Количество голевых моментов в чью пользу было? Вот и ответ. Просто мы не реализовали — сами виноваты, что дали повод для таких комментариев. Используй в первом тайме свой момент, было бы полегче. Но это футбол.

Лёхи Батракова не хватало, потому что он один из лидеров команды. Моментов было предостаточно. Старались заменить, чтобы качество не потерялось. Так и получилось — была картинка, моменты, хорошие атаки.

Драка? Нет, всё нормально. Рабочие моменты, всё нормально. Ничего не было с Квеквескири. Мы давно друг друга знаем. Это не повлияло на игру», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Батраков пропустил игру с «Оренбургом» из-за дисквалификации: в предыдущем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:2) игрок получил свою четвёртую жёлтую карточку в сезоне. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник забил 13 голов в 19 встречах за клуб.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.