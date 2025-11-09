Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Комличенко: Батракова не хватало с «Оренбургом», он один из лидеров

Игрок «Локомотива» Комличенко: Батракова не хватало с «Оренбургом», он один из лидеров
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко поделился эмоциями после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники минимально обыграли «Оренбург» со счётом 1:0, отметив отсутствие на поле полузащитника Алексея Батракова.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«Количество голевых моментов в чью пользу было? Вот и ответ. Просто мы не реализовали — сами виноваты, что дали повод для таких комментариев. Используй в первом тайме свой момент, было бы полегче. Но это футбол.

Лёхи Батракова не хватало, потому что он один из лидеров команды. Моментов было предостаточно. Старались заменить, чтобы качество не потерялось. Так и получилось — была картинка, моменты, хорошие атаки.

Драка? Нет, всё нормально. Рабочие моменты, всё нормально. Ничего не было с Квеквескири. Мы давно друг друга знаем. Это не повлияло на игру», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Батраков пропустил игру с «Оренбургом» из-за дисквалификации: в предыдущем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:2) игрок получил свою четвёртую жёлтую карточку в сезоне. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник забил 13 голов в 19 встречах за клуб.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

Материалы по теме
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android