Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Оренбурга» Квеквескири: «Локомотив» нас сдерживал

Игрок «Оренбурга» Квеквескири: «Локомотив» нас сдерживал
Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о соотношении сил в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

«В футболе ничего просто не бывает. В каком-то эпизоде всё равно можно где-то не успеть, подустать или потерять концентрацию. Многие команды этим пользуются, где есть мастерство и реализация.

Показалось, что в первом тайме мы сдержали «Локомотив»? А почему вам не показалось, что это они нас сдержали? Почему вы так вопрос ставите? Они нас сдерживали! Не было супермоментов в первом тайме у нас? А у них были супермоменты в первом тайме? Считаю, что у нас были более опасные моменты в первом тайме. Надо было быть чуть-чуть не такими скромными. Это «Локомотив» нас сдерживал, а не мы «Локомотив», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

