Квеквескири прокомментировал момент с пенальти в матче с «Локомотивом»

Квеквескири прокомментировал момент с пенальти в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Опорник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири прокомментировал эпизод с отменённым пенальти на 70-й минуте в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1). Единственный мяч в игре был забит форвардом Николаем Комличенко с 11-метровой отметки на 72-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

— Сразу видел, что там не было пенальти. Однако он находился в таком положении хорошем и посчитал, что пенальти. Хорошо, что VAR чётко сработал.

— За что удалили главного тренера?
— За то, что он покинул территорию, которую нельзя покидать тренеру, — техническую зону. Думаю, что можно было дать жёлтую. Но товарищ Чебан сказал, что это красная, — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

