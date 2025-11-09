Квеквескири прокомментировал момент с пенальти в матче с «Локомотивом»

Опорник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири прокомментировал эпизод с отменённым пенальти на 70-й минуте в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1). Единственный мяч в игре был забит форвардом Николаем Комличенко с 11-метровой отметки на 72-й минуте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

— Сразу видел, что там не было пенальти. Однако он находился в таком положении хорошем и посчитал, что пенальти. Хорошо, что VAR чётко сработал.

— За что удалили главного тренера?

— За то, что он покинул территорию, которую нельзя покидать тренеру, — техническую зону. Думаю, что можно было дать жёлтую. Но товарищ Чебан сказал, что это красная, — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.