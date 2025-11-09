Квеквескири: почему я должен гордиться, что мы играем с «Локомотивом»? Это же не «Реал»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири после встречи 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда минимально уступила столичному «Локомотиву» со счётом 0:1, эмоционально отреагировал на вопрос о конкуренции между клубами.

«Почему я должен гордиться, что мы играем с «Локомотивом»? Это же не «Реал» Мадрид. Вообще без разницы: лидеры они или нет. Это «Локомотив», а мы — «Оренбург». Мне вообще без разницы! Мы играем в одной лиге, и все друг другу конкуренты», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.