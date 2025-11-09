«Ахмат» — «Спартак»: Мелкадзе забил бывшему клубу на 59-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сократил отставание в счёте, поразив ворота своей бывшей команды.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на 36-й минуте вингер красно-белых Пабло Солари отличился с передачи форварда Ливая Гарсии. На 52-й минуте Солари ударом головой оформил дубль.

После 14 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.