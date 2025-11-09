«Наполи» проиграл «Болонье» и потерял первую строчку в Серии А

Завершился матч 11-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Тейс Даллинга. Нападающий хозяев отличился во втором тайме на 50-й минуте. На 66-й минуте защитник «Болоньи» Джон Лукуми увеличил разрыв в счёте.

После этого матча «Наполи» имеет в своём активе 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 21 очком занимает пятую строчку. Лидирует в чемпионате «Милан», также набравший 22 очка.