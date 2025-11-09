Скидки
Главная Футбол Новости

Болонья — Наполи, результат матча 9 ноября 2025, счёт 2:0, 11-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» проиграл «Болонье» и потерял первую строчку в Серии А
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Даллинга – 50'     2:0 Лукуми – 66'    

Первый гол в матче забил Тейс Даллинга. Нападающий хозяев отличился во втором тайме на 50-й минуте. На 66-й минуте защитник «Болоньи» Джон Лукуми увеличил разрыв в счёте.

После этого матча «Наполи» имеет в своём активе 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 21 очком занимает пятую строчку. Лидирует в чемпионате «Милан», также набравший 22 очка.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Милан» не смог победить «Парму» в Серии А, упустив преимущество в два мяча
