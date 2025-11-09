Скидки
22:45 Мск
Ахмат — Спартак, результат матча 9 ноября 2025, счёт 1:2, 15-й тур РПЛ — 2025/2026

«Спартак» победил «Ахмат» в 15-м туре РПЛ, Солари оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

На 36-й минуте вингер красно-белых Пабло Солари отличился с передачи форварда Ливая Гарсии. На 52-й минуте Солари ударом головой оформил дубль. На 59-й минуте нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе сократил отставание в счёте, поразив ворота своей бывшей команды.

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
