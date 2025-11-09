«Лион» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 12-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «ПСЖ» набрал 24 очка после 11 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» заработал 20 очков и располагается на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Марсель». У команды Роберто де Дзерби 25 очков в 12 встречах.

В минувшем туре «ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» со счётом 1:0, а «Лион» сыграл вничью с «Брестом» (0:0).