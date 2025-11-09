Скидки
Главная Футбол Новости

Лион – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 12-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 22:45 мск

«Лион» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 12-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Не начался
ПСЖ
Париж
На данный момент «ПСЖ» набрал 24 очка после 11 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» заработал 20 очков и располагается на пятой строчке. Лидирует в чемпионате «Марсель». У команды Роберто де Дзерби 25 очков в 12 встречах.

В минувшем туре «ПСЖ» одержал победу над «Ниццей» со счётом 1:0, а «Лион» сыграл вничью с «Брестом» (0:0).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
