Пабло Солари пропустит матч «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ из-за дисквалификации

Аргентинский вингер московского «Спартака» Пабло Солари не примет участия в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 22 ноября, после паузы на игры сборных. Матч пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

В матче 15-го тура с «Ахматом» Солари оформил дубль и получил предупреждение, ставшее для него четвёртым в нынешнем сезоне. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу красно-белых.

Таким образом, Солари пропустит предстоящее столичное дерби из-за дисквалификации. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-синих 33 набранных очка в 15 матчах.