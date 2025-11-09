Скидки
Пабло Солари пропустит матч «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ из-за дисквалификации

Пабло Солари пропустит матч «Спартак» — ЦСКА в 16-м туре РПЛ из-за дисквалификации
Аргентинский вингер московского «Спартака» Пабло Солари не примет участия в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 22 ноября, после паузы на игры сборных. Матч пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
В матче 15-го тура с «Ахматом» Солари оформил дубль и получил предупреждение, ставшее для него четвёртым в нынешнем сезоне. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу красно-белых.

Таким образом, Солари пропустит предстоящее столичное дерби из-за дисквалификации. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-синих 33 набранных очка в 15 матчах.

