Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» рассказали о нынешней стадии переговоров по контракту с Бариновым

В «Локомотиве» рассказали о нынешней стадии переговоров по контракту с Бариновым
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал комментарий касательно возможного продления контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Контракт Баринова? Переговоры находятся в прогрессивной стадии», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

В нынешнем клубном сезоне полузащитник «Локомотива» принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн. Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. С красно-зелёными он становился чемпионом России, трижды брал Кубок страны и один раз — национальный Суперкубок.

Материалы по теме
Привилегия Баринова. Теперь Дмитрий может легко уйти из «Локо» — и осуждать его не стоит
Привилегия Баринова. Теперь Дмитрий может легко уйти из «Локо» — и осуждать его не стоит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android