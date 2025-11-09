«Сельта» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 12-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 11 стартовых турах чемпионата Испании «Барселона» набрала 25 очков. Каталонцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с отставанием от лидирующего мадридского «Реала» в пять очков. В активе «Сельты» 13 очков в 11 встречах. Клуб из Виго располагается на 13-м месте в Ла Лиге. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.