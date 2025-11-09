Скидки
Главная Футбол Новости

Сельта — Барселона: онлайн-трансляция матча 12-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 23:00

«Сельта» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 12-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
В 11 стартовых турах чемпионата Испании «Барселона» набрала 25 очков. Каталонцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с отставанием от лидирующего мадридского «Реала» в пять очков. В активе «Сельты» 13 очков в 11 встречах. Клуб из Виго располагается на 13-м месте в Ла Лиге. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
