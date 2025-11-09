«Шэмрок Роверс» переиграл «Корк Сити» и выиграл свой 26-й Кубок Ирландии в истории

Окончен финальный матч Кубка Ирландии — 2025, в котором встречались «Шэмрок Роверс» (Дублин) и «Корк Сити». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «обручи». Встреча состоялась на стадионе «Авива» (Дублин). В качестве главного арбитра матча выступил Пол Нортон.

Рори Гаффни открыл счёт в этой игре на 65-й минуте, на 71-й минуте он оформил дубль.

«Шэмрок Роверс» является самым титулованным клубом Ирландии. На протяжении своей истории эта команда 22 раза становилась чемпионом страны, 26 раз брала национальный Кубок, а также ряд других трофеев. В прошлом сезоне Кубок Ирландии завоевал клуб «Дроэда Юнайтед».