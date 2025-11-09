«Нужно, чтобы сошлось всё». Шпилевский – о шансах «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о шансах своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт 23 ноября на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

– Впереди матч с «Зенитом». На ваш взгляд, есть шансы в этой игре?

– Если бы не верил в свою команду, то, наверное, не тренировал бы её. Будем играть с грандом российского футбола. Нужно, чтобы сошлось всё – и «Зенит» был неидеален, и мы провели свою лучшую игру при полной самоотдаче. Впереди пауза на сборные, а я не очень люблю эти периоды, потому что игроки приезжают потом в разном состоянии. В любом случае будем максимально делать всё, чтобы дома провести хороший матч и постараться отобрать очки у «Зенита, – приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.