Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно, чтобы сошлось всё». Шпилевский – о шансах «Пари НН» в матче с «Зенитом»

«Нужно, чтобы сошлось всё». Шпилевский – о шансах «Пари НН» в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о шансах своей команды в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт 23 ноября на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Впереди матч с «Зенитом». На ваш взгляд, есть шансы в этой игре?
– Если бы не верил в свою команду, то, наверное, не тренировал бы её. Будем играть с грандом российского футбола. Нужно, чтобы сошлось всё – и «Зенит» был неидеален, и мы провели свою лучшую игру при полной самоотдаче. Впереди пауза на сборные, а я не очень люблю эти периоды, потому что игроки приезжают потом в разном состоянии. В любом случае будем максимально делать всё, чтобы дома провести хороший матч и постараться отобрать очки у «Зенита, – приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

После 15 матчей чемпионата России «Пари НН» набрал восемь очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. «Зенит» с 30 очками располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
Глушенков сам не понял, как забил! Но «Зенит» всё равно внезапно оступился в Самаре. Видео
Глушенков сам не понял, как забил! Но «Зенит» всё равно внезапно оступился в Самаре. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android