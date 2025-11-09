Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 9 ноября, календарь, таблица

В воскресенье, 9 ноября, состоялись финальные четыре матча в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 9 ноября:

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1;

«Локомотив» — «Оренбург» —1:0;

«Ахмат» — «Спартак» — 1:2;

«Балтика» — «Краснодар» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 33 очками после 15 матчей. На второй строчке располагается столичный ЦСКА, также набравший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).