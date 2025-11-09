Скидки
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 9 ноября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 9 ноября, календарь, таблица
Комментарии

В воскресенье, 9 ноября, состоялись финальные четыре матча в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 9 ноября:

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1;
«Локомотив» — «Оренбург» —1:0;
«Ахмат» — «Спартак» — 1:2;
«Балтика» — «Краснодар» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 33 очками после 15 матчей. На второй строчке располагается столичный ЦСКА, также набравший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Глушенков сам не понял, как забил! Но «Зенит» всё равно внезапно оступился в Самаре. Видео
