22:45 Мск
«Спартак» — единственный клуб РПЛ, завершивший первый круг без единого гола от россиян

Московский «Спартак» стал единственным клубом Мир Российской Премьер-Лиги, завершившим первый круг без голов россиян. Победу в заключительном туре первой половины чемпионата над «Ахматом» (2:1) красно-белым принёс дубль аргентинца Пабло Солари.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

Таким образом, все 24 гола «Спартака» в 15 турах забиты иностранцами. По четыре мяча на свой счёт записали аргентинцы Эсекьель Барко и Солари, португалец Жедсон Фернандеш, костариканец Манфред Угальде, а также Ливай Гарсия из Тринидада и Тобаго. По два забитых гола у бразильца Маркиньоса и люксембуржца Кристофера Мартинса. Тем временем у «Локомотива» россияне забили 30 голов из 31, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29.

По голу за «Спартак» в сезоне-2025/2026 забили россияне: Роман Зобнин, Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Даниил Зорин, Никита Массалыга и Илья Самошников. Все семь голов пришлись на матчи Фонбет Кубка России.

