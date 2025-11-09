«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанд вывел «горожан» вперёд на 29-й минуте

В эти минуты идёт матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. Ранее, на 13-й минуте, в ворота «красных» был назначен пенальти, однако Георгий Мамардашвили отразил удар Холанда.

После 10 матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 19 очков и на текущий момент занимает третье место. Подопечные Арне Слота заработали 18 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре «горожане» победили «Борнмут» со счётом 3:1, а «красные» выиграли у «Астон Виллы» — 2:0.