Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова.

«Жалко, что проиграли. Действовали так, как планировали. В первом тайме отдали пространство, но не выпускали инициативу. Со «Спартаком» нельзя играть в открытый футбол. Не уверен, что у них вообще были моменты, кроме голов. Мы сделали всё, что тренировали. Но это не фигурное катание — за исполнение и артистизм очков не начисляют», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.