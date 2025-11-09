Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Краснодар»: Брайан Хиль сравнял счёт на пятой минуте
В эти минуты идёт матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил гол на пятой минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на третьей минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 14 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место. «Балтика» заработала 27 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» — 2:1, а «Балтика» победила «Ахмат» — 2:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
