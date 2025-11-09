«Реал» с Винисиусом и Мбаппе не смог победить «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла Лиги

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Райо Вальекано» и «Реал». Команды играли на стадионе «Вальекас». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра. Итоговый счёт игры — 0:0.

Форварды «Реала» Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе вышли на поле с первых минут и отыграли весь матч.

Мадридский «Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Хаби Алонсо 31 очко в 12 матчах. Отрыв от занимающего второе место «Вильярреала» составляет пять очков, а от «Барселоны» — шесть. У каталонцев остаётся игра в запасе. «Райо Вальекано» занимает 12-е место в турнирной таблице. У команды 15 очков в 12 стартовых турах.