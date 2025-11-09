Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райо Вальекано — Реал, результат матча 9 ноября 2025, счёт 0:0, 12-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал» с Винисиусом и Мбаппе не смог победить «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Райо Вальекано» и «Реал». Команды играли на стадионе «Вальекас». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра. Итоговый счёт игры — 0:0.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

Форварды «Реала» Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе вышли на поле с первых минут и отыграли весь матч.

Мадридский «Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Хаби Алонсо 31 очко в 12 матчах. Отрыв от занимающего второе место «Вильярреала» составляет пять очков, а от «Барселоны» — шесть. У каталонцев остаётся игра в запасе. «Райо Вальекано» занимает 12-е место в турнирной таблице. У команды 15 очков в 12 стартовых турах.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Заметно опережает свой возраст». Воспитанник «Реала» разрывает в Серии А!
«Заметно опережает свой возраст». Воспитанник «Реала» разрывает в Серии А!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android