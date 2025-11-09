«Балтика» — «Краснодар»: Сергей Петров покинул поле на носилках на 25-й минуте

В эти минуты идёт матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «Краснодара» Сергей Петров покинул поле на носилках из-за травмы на 25-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на третьей минуте. Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил гол на пятой минуте.

После 14 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место. «Балтика» заработала 27 очков и располагается на пятой строчке.