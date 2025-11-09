Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

Черчесов – о штабе Станковича: орут как резаные. Недостойно «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Спартак» с победой, однако каждый свисток — все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье работать спокойно. Даже как-то недостойно «Спартака», я бы сказал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Спартака» дубль оформил нападающий Пабло Солари. За «Ахмат» единственный гол забил форвард Георгий Мелкадзе.

