Черчесов – о штабе Станковича: орут как резаные. Недостойно «Спартака»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36' 0:2 Солари – 51' 1:2 Мелкадзе – 59'
«Спартак» с победой, однако каждый свисток — все в тренерском штабе орут как резаные. Дайте судье работать спокойно. Даже как-то недостойно «Спартака», я бы сказал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В составе «Спартака» дубль оформил нападающий Пабло Солари. За «Ахмат» единственный гол забил форвард Георгий Мелкадзе.
Комментарии
