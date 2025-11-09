Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол Новости

«Первый вопрос к себе, а не к игрокам». Черчесов — о неудачной серии «Ахмата»

Аудио-версия:
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал неудачную серию своей команды на финише первого круга Мир Российской Премьер-Лиги после поражения от «Спартака» (1:2) в 15-м туре РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Я повышал голос на арбитра? Боже упаси, не наговаривайте! Я очень корректно себя вёл. Итог первого круга не тот, который хотели. Стабильности пока не хватает, нам нужно её обрести. В самом начале работы выдали хорошую серию, но потом притормозили в плане наглости. Пока не могу быть довольным. Причём конкретно. Первый вопрос к себе, а не к футболистам», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

