Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 9 ноября, завершился 15-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 15-го тура РПЛ-2025/2026

8 ноября, суббота:

«Динамо» Москва — «Акрон» — 1:2;

«Пари НН» — «Рубин» — 0:0;

«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1;

«Сочи» — «Ростов» — 0:1.

9 ноября, воскресенье:

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1;

«Локомотив» — «Оренбург» —1:0;

«Ахмат» — «Спартак» — 1:2;

«Балтика» — «Краснодар» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» с 33 очками после 15 матчей. На второй строчке располагается столичный ЦСКА, также набравший 33 очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).