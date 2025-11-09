Деян Станкович не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Он потерял голос

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не пришёл на послематчевую пресс-конференцию после игры 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Он потерял голос. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На вопросы журналистов отвечал помощник главного тренера Ненад Сакич.

В составе «Спартака» дубль оформил нападающий Пабло Солари. За «Ахмат» единственный гол забил форвард Георгий Мелкадзе.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. «Ахмат» (16) располагается на 11-й строчке.