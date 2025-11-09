Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Он потерял голос

Деян Станкович не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Он потерял голос
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не пришёл на послематчевую пресс-конференцию после игры 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Он потерял голос. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

На вопросы журналистов отвечал помощник главного тренера Ненад Сакич.

В составе «Спартака» дубль оформил нападающий Пабло Солари. За «Ахмат» единственный гол забил форвард Георгий Мелкадзе.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 25 очков за 15 матчей. «Ахмат» (16) располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
Черчесов – о штабе Станковича: орут как резаные. Недостойно «Спартака»
Материалы по теме
Станкович переиграл Черчесова! «Спартак» в Грозном внезапно вытащил Солари. Видео
Станкович переиграл Черчесова! «Спартак» в Грозном внезапно вытащил Солари. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android