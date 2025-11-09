Скидки
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал победу над «Ахматом»

Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал победу над «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о победе красно-белых над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Ребята показали командный дух, соблюдали все тактические требования. Мы одержали победу. Ребята большие молодцы. Мы не побеждали здесь пять лет. «Ахмат» — очень боевитая команда, непростое поле. Заслуженная победа. У Маркиньоса были моменты», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

