Тренер «Спартака» Сакич прокомментировал победу над «Ахматом»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о победе красно-белых над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова.

«Ребята показали командный дух, соблюдали все тактические требования. Мы одержали победу. Ребята большие молодцы. Мы не побеждали здесь пять лет. «Ахмат» — очень боевитая команда, непростое поле. Заслуженная победа. У Маркиньоса были моменты», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.