Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Краснодар, результат матча 9 ноября 2025, счет 1:1, 15-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на третьей минуте. Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил гол на пятой минуте. Защитник «Краснодара» Сергей Петров покинул поле на носилках из-за травмы на 25-й минуте.

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Краснодар» завершил первый круг лидером! Но «Балтика» оказала достойное сопротивление
Live
«Краснодар» завершил первый круг лидером! Но «Балтика» оказала достойное сопротивление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android