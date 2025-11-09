«Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ

Завершился матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на третьей минуте. Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил гол на пятой минуте. Защитник «Краснодара» Сергей Петров покинул поле на носилках из-за травмы на 25-й минуте.

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Балтика» заработала 28 очков и располагается на пятой строчке.