Тренер «Спартака» Сакич: судья матча с «Ахматом» творил неприемлемые вещи

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после победы красно-белых над «Ахматом» (2:1) в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги высказался о судействе. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«Я человек достаточно сдержанный и спокойный. Однако сегодня творились неприемлемые вещи. Судья свистел сегодня много фолов в нашу сторону, а в обратную — нет. Это происходит не в первый раз», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 15 проведённых матчей в чемпионате России команда Станислава Черчесова имеет в своём активе 16 набранных очков. Грозненцы занимают 11-е место в РПЛ. Подопечные Деяна Станковича заработали 25 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.