Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники минимально обыграли «Оренбург» со счётом 1:0.

— По первому тайму было видно, что «Оренбург» выглядел немного посвежее. Повлияло то, что много сил отдали в Кубке со «Спартаком»?

— Безусловно. Соперник неделю готовился, без матч посреди неё. У нас была игра, которая закончилась поздно в четверг, а сегодня был дневной матч. 72 часа не прошло на восстановление. Группе футболистов, которые играли, необходимо было втянуться. Вот этой свежести и резкости в завершении не хватало.

Я сейчас поблагодарил ребят и сказал в комментарии, что уровень готовности позволяет во втором тайме на сегодняшний день ещё добавлять. Если соперник выглядел посвежее, то мы во втором тайме добавили. Были моменты для выхода в быстрые атаки, и для того, чтобы забивать раньше, и со стандартов свои моменты выжимать. Быстрые атаки у нас достаточно неплохо проходили после забитого мяча. В этом плане надо отдать команде должное. Травмированных игроков прибавляется, сегодня тоже некоторые получили повреждения. Посмотрим, насколько и как будет проходить их лечение. Соответственно, будет принято решение о их целеполагании в сборных, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.