Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники минимально обыграли «Оренбург» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'    

— По первому тайму было видно, что «Оренбург» выглядел немного посвежее. Повлияло то, что много сил отдали в Кубке со «Спартаком»?
— Безусловно. Соперник неделю готовился, без матч посреди неё. У нас была игра, которая закончилась поздно в четверг, а сегодня был дневной матч. 72 часа не прошло на восстановление. Группе футболистов, которые играли, необходимо было втянуться. Вот этой свежести и резкости в завершении не хватало.

Я сейчас поблагодарил ребят и сказал в комментарии, что уровень готовности позволяет во втором тайме на сегодняшний день ещё добавлять. Если соперник выглядел посвежее, то мы во втором тайме добавили. Были моменты для выхода в быстрые атаки, и для того, чтобы забивать раньше, и со стандартов свои моменты выжимать. Быстрые атаки у нас достаточно неплохо проходили после забитого мяча. В этом плане надо отдать команде должное. Травмированных игроков прибавляется, сегодня тоже некоторые получили повреждения. Посмотрим, насколько и как будет проходить их лечение. Соответственно, будет принято решение о их целеполагании в сборных, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.

Материалы по теме
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
«Локо» смог и без Батракова с Воробьёвым! Хотя от гола его экс-игрока спасло чудо. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android