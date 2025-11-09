«Что хочешь ты ***» Станкович накричал на журналиста после победы «Спартака» в Грозном

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович вступил в перепалку с журналистом во время интервью после победы красно-белых над «Ахматом» (2:1). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова.

— Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше.

— В концовке вы выкрикивали судье «стыд»...

— Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чём вы говорите.

— Спасибо. Удачи в дальнейшем.

— У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Вы что‑то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.

— Вы закончили? Спасибо вам большое.

— Чего ты хочешь? Чего ты хочешь, ***? — произнёс повышенным голосом Станкович в эфире «Матч ТВ».