Хосеп Гвардиола проводит свою 1000-ю игру в тренерской карьере

В эти минуты идёт матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». На данный момент счёт 2:0 в пользу «горожан». Это 1000-я игра Хосепа Гвардиолы, возглавляющего клуб из Манчестера, в его тренерской карьере.

На протяжении своей карьеры Гвардиола также работал в «Барселоне» и в «Баварии». С каталонцами специалист трижды становился чемпионом Испании, два раза брал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок. Работая с сине-гранатовыми, тренер также дважды выиграл Лигу чемпионов, взял два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.

С мюнхенцами Гвардиола три раза стал чемпионом Германии, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «горожанами» Хосеп шесть раз стал чемпионом Англии, взял два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и три Суперкубка страны. Помимо этого, с командой из Манчестера специалист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.