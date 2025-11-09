Тренер «Локомотива» Галактионов высказался об отсутствии Батракова в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отсутствии полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

— Про отсутствие Батракова. Обращали на это какое-то особое внимание при подготовке к игре? Как перераспределяли задачи между другими футболистами?

— Давайте объективно посмотрим на вещи. В четверг вечером закончили матч, в пятницу у нас были фактически баня, бассейн и все процедуры восстановления, была одна разминка. Мы наоборот приняли решение не заострять внимание на сопернике, отпустить команду психологически, чтобы они немного выдохнули. Чтобы голова была свежая, чтобы не загружать лишней информацией. На это больше был акцент.

Когда группа игроков выпадает, особенно лидирующая, которая определяет результат, а это не только Батраков, есть и другие футболисты у нас, к сожалению, это скажется на любой команде. Не только в «Локомотиве». В любой команде лидера возьми, если он отсутствует, кто может разницу делать, естественно, атакующий потенциал будет снижаться. Однако команда сильна тогда, когда способна минимизировать эти риски за счёт организации игры, уровня готовности, за счёт единоборств, борьбы. Может, нам не хватало сегодня каких-то изяществ и тонкости, но матч был за шесть очков, чтобы двигаться вперёд. Чтобы не останавливаться, а зубами грызть это место под солнцем, идти в лидирующей группе. Команда на это и нацелена. Не оглядываемся назад. Сейчас фактически экватор, первый круг завершается. Некая небольшая черта. Есть отрезок до нового года, надо эти матчи провести ответственно и качественно по результату. Ребята сейчас объединены одной целью, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Батраков пропустил игру с «Оренбургом» из-за дисквалификации: в предыдущем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:2) игрок получил свою четвёртую жёлтую карточку в сезоне. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник забил 13 голов в 19 встречах за клуб.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.