Овсянников спасал «Оренбург», Комличенко праздновал гол. Яркие кадры победы «Локомотива»

Сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал «Оренбург». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Николай Комличенко, реализовав пенальти на 72-й минуте. В ворота «Оренбурга» был назначен ещё один 11-метровый удар, но после просмотра VAR арбитр отменил его, как и красную карточку, показанную Анри Чичинадзе.